Леброн Джеймс забил данк спиной к кольцу после навеса Луки Дончича
Джеймс стал автором яркого момента после передачи Дончича.
В начале матча против «Далласа» звездные игроки «Лейкерс» Леброн Джеймс и Лука Дончич разыграли взаимодействие, закончившееся эффектным данком 40-летнего форварда.
По итогам победной игры (129:119) Дончич отметился 35 очками, 5 подборами и 11 передачами, а Джеймс – 13 очками, 5 подборами и 7 передачами.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости