Леброн Джеймс забил данк спиной к кольцу после навеса Луки Дончича

Джеймс стал автором яркого момента после передачи Дончича.

В начале матча против «Далласа » звездные игроки «Лейкерс » Леброн Джеймс и Лука Дончич разыграли взаимодействие, закончившееся эффектным данком 40-летнего форварда.

По итогам победной игры (129:119) Дончич отметился 35 очками, 5 подборами и 11 передачами, а Джеймс – 13 очками, 5 подборами и 7 передачами.