Лука Дончич о Флэгге: «Хороший игрок»
Лука Дончич поделился мнением об игре Купера Флэгга.
Звезда «Лейкерс» Лука Дончич впервые сыграл против Купера Флэгга и оценил потенциал 1-го номера драфта-2025, который представляет его бывшую команду «Мэверикс».
«Хороший игрок. Первый номер на драфте – это сильное давление. На его плечах серьезная ответственность, но он имеет все шансы стать отличным игроком.
Флэгг создает возможности для других. В матче с нами он проникал в трехсекундную и искал партнеров по команде. Он не является чистым первым номером, но здорово вовлекает партнеров в игру», – считает Дончич.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4179 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майка Кертиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости