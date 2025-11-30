Лука Дончич о Флэгге: «Хороший игрок»

Лука Дончич поделился мнением об игре Купера Флэгга.

Звезда «Лейкерс» Лука Дончич впервые сыграл против Купера Флэгга и оценил потенциал 1-го номера драфта-2025, который представляет его бывшую команду «Мэверикс».

«Хороший игрок. Первый номер на драфте – это сильное давление. На его плечах серьезная ответственность, но он имеет все шансы стать отличным игроком.

Флэгг создает возможности для других. В матче с нами он проникал в трехсекундную и искал партнеров по команде. Он не является чистым первым номером, но здорово вовлекает партнеров в игру», – считает Дончич.