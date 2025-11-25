1

«Новый Орлеан» прервал серию из 9 поражений, обыграв «Чикаго»

«Новый Орлеан» победил «Чикаго», прервав неудачную серию.

Сегодня «Новый Орлеан» добился первой победы под руководством исполняющего обязанности главного тренера Джеймса Боррего, обыграв «Чикаго» (143:130). Этот успех стал для «Пеликанс» первым за последние 10 матчей. 

«Новый Орлеан» захватил преимущество в первой половине встречи и смог удержать его во второй.

Сразу восемь игроков «Пеликанс» набрали более 10 очков: Зайон Уильямсон (29), Саддик Бей (20, а также 13 подборов), Трей Мерфи (20), Хосе Альварадо (16), Джеремайя Фирс (15), Ив Мисси (14, а также 14 подборов), Брайс Макгауэнс (11), и Майка Пиви (10).

Теперь «Новый Орлеан» имеет результат 3-15, но по-прежнему занимает последнее место в Западной конференции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoНовый Орлеан
logoИв Мисси
logoДжеремайя Фирс
logoЧикаго
logoНБА
logoБрайс Макгауэнс
logoХосе Альварадо
logoЗайон Уильямсон
Джеймс Боррего
logoТрей Мерфи
logoСаддик Бей
logoМайка Пиви
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Данк Матаса Бузелиса заставил комментаторов «Буллс» начать петь
25 ноября, 07:21Видео
Джордан Пул получил разрешение снова тренироваться на площадке
25 ноября, 04:38
«Необычный, медленный, мастеровитый». Никола Йокич нашел сходство с центровым Дериком Куином, установившим рекорд карьеры по очкам (30)
20 ноября, 10:59Видео
Главные новости
Майлз Тернер: «Неважно, играет Яннис или нет, наша задача в том, чтобы превосходить соперника по самоотдаче. Сейчас это и есть формула успеха в лиге»
вчера, 20:50
Гершон Ябуселе: «В прошлом году мой вес не был проблемой – почему стал в этом?»
вчера, 20:03
Евролига планирует масштабные изменения формата. «24 команды, две конференции, дополнительный турнир в середине сезона или Матч всех звезд»
вчера, 19:32
Туомас Иисало: «Мы наконец начинаем сплачиваться – не только на площадке, но и как коллектив»
вчера, 19:15
Джонатан Куминга планирует вернуться на площадку в матче с «Новым Орлеаном»
вчера, 19:01
Тим Макмэн: «Даллас» не хочет обменивать Кайри Ирвинга, а вот обмен Энтони Дэвиса в этом сезоне – вероятный сценарий»
вчера, 18:43
Кори Кисперт пропустит около трех недель из-за перелома большого пальца
вчера, 18:21
Евролига и Еврокубок возобновят проведение матчей в Израиле в декабре
вчера, 18:01
«Я врезал Карлу Мэлоуну прямо по голове». Кеньон Мартин рассказал, как отомстил за Айзейю Томаса спустя годы
вчера, 17:42
Стефен Карри пропустит около недели из-за ушиба четырехглавой мышцы бедра
вчера, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Маккаби» Шимон Мизрахи – Одеду Каташу: «Ты разрушаешь клуб. Почему ты не даешь играть нашему лучшему игроку?»
вчера, 21:41
Фанаты «Партизана» устроили эмоциональную встречу Желько Обрадовичу в аэропорту
вчера, 20:26Видео
Болельщики «Партизана» собрались в белградском аэропорту, чтобы встретить Желько Обрадовича
вчера, 17:12Фото
Желько Обрадович получит право расстаться с любым игроком, если останется в «Партизане» (Mozzart Sport)
вчера, 16:09
Николо Мелли: «Мы привыкли, что Мессина и Обрадович всегда на вершине. И потому кажется странным, когда их там нет»
вчера, 15:31
«Анадолу Эфес» интересуется Яннисом Сферопулосом
вчера, 14:20
Николас Лапровиттола пропустит еще месяц из-за травмы приводящей мышцы правого бедра
вчера, 11:25
Андреа Тринкьери – ведущий претендент на место главного тренера в «Партизане»
вчера, 09:40
Девонте Грэм дебютировал в Евролиге и помог «Црвене Звезде» обыграть «Олимпиакос»
вчера, 08:50
«Маккаби» склоняется в сторону увольнения Одеда Каташа и рассматривает кандидатуру Янниса Сферопулоса
вчера, 07:59