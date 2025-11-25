«Новый Орлеан» прервал серию из 9 поражений, обыграв «Чикаго»

«Новый Орлеан» победил «Чикаго», прервав неудачную серию.

Сегодня «Новый Орлеан» добился первой победы под руководством исполняющего обязанности главного тренера Джеймса Боррего , обыграв «Чикаго » (143:130). Этот успех стал для «Пеликанс» первым за последние 10 матчей.

«Новый Орлеан» захватил преимущество в первой половине встречи и смог удержать его во второй.

Сразу восемь игроков «Пеликанс» набрали более 10 очков: Зайон Уильямсон (29), Саддик Бей (20, а также 13 подборов), Трей Мерфи (20), Хосе Альварадо (16), Джеремайя Фирс (15), Ив Мисси (14, а также 14 подборов), Брайс Макгауэнс (11), и Майка Пиви (10).

Теперь «Новый Орлеан» имеет результат 3-15, но по-прежнему занимает последнее место в Западной конференции.