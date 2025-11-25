Джордан Пул получил разрешение снова тренироваться на площадке

Джордан Пул близок к возвращению в строй.

Защитник «Пеликанс» Джордан Пул в понедельник снова был допущен к тренировкам на площадке после 10 пропущенных матчей из-за растяжения четырехглавой мышцы бедра.

Пул не играл с 4 ноября. За время отсутствия новобранца «Новый Орлеан» выдал результат 1-9.

Пул после перехода в «Пеликанс» набирает в среднем 17,3 очка и реализует 33,9% из-за дуги.

Клуб также объявил, что форвард Херб Джонс пропустит как минимум одну неделю из-за легкого растяжения правой икроножной мышцы, после чего пройдет повторное обследование.