Ламело Болл угодил Брансону мячом в лицо с близкого расстояния

Ламело Болл заставил пострадать Джейлена Брансона .

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл попал коллеге по амплуа из «Нью-Йорка» Джейлену Брансону мячом в лицо с близкого расстояния, когда пытался отдать передачу не глядя.

«Никс» победили в гостях 129:101, на счету Брансона 33 очка за 34 минуты на площадке.

В третьей четверти Брансон вынудил «Хорнетс» вынужденно убрать Болла на скамейку с четвертым фолом. Зрители на арене в Шарлотт несколько раз скандировали «MVP» в адрес лидера нью-йоркской команды.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
