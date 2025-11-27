Ламело Болл угодил Брансону мячом в лицо с близкого расстояния
Ламело Болл заставил пострадать Джейлена Брансона .
Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл попал коллеге по амплуа из «Нью-Йорка» Джейлену Брансону мячом в лицо с близкого расстояния, когда пытался отдать передачу не глядя.
«Никс» победили в гостях 129:101, на счету Брансона 33 очка за 34 минуты на площадке.
В третьей четверти Брансон вынудил «Хорнетс» вынужденно убрать Болла на скамейку с четвертым фолом. Зрители на арене в Шарлотт несколько раз скандировали «MVP» в адрес лидера нью-йоркской команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
