Джейлен Брансон подвернул голеностоп за 2 минуты до конца проигранного матча с «Орландо»
Джейлен Брансон получил травму.
Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон отыграл 37 минут в матче с «Мэджик». На его счету 31 очко (10 из 23 с игры, 1 из 4 из-за дуги) и 6 передач.
«Нью-Йорк» уступил «Орландо» на своей площадке – 107:124.
За 2 минуты до конца встречи Брансон подвернул голеностоп, наступив на ногу Уэнделлу Картеру. После игры защитник покинул арену в защитном ботинке и на костылях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости