32 очка и 10 передач Джейлена Брансона помогли «Никс» обыграть «Гриззлис»

Разыгрывающий «Нью-Йорка » Джейлен Браун ярко провел встречу с «Мемфисом » (133:120).

В его активе дабл-дабл – 32 очка, 10 передач на 6 потерь и 5 подборов. Брансон реализовал 11 из 19 бросков с игры, 6 из 9 из-за дуги и 4 из 4 с линии.

Центровой Карл-Энтони Таунс добавил свой дабл-дабл – 21 очко (7 из 16 с игры, 3 из 7 из-за дуги), 11 подборов и 3 перехвата.

На счету разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта 16 очков (4 из 14 с игры, 2 из 6 трехочковых) и 10 передач на 8 потерь.