Пол Пирс о Джа Морэнте: «Вживается в роль злодея»
Пол Пирс обозначил новую ипостась Джа Морэнта.
Экс-игрок НБА Пол Пирс считает, что звезде «Мемфиса» Джа Морэнту нравится выступать в роли «злодея» лиги.
В недавнем матче с «Далласом» травмированный разыгрывающий устроил перепалку с Клэем Томпсоном, назвав его «никчемным».
Также во время послематчевого интервью Кэма Спенсера на заднем плане можно было услышать слова Морэнта: «Скажи им, кто тут лучший снайпер! И это не тот чувак из «Голден Стэйт!»
«Слушайте, это в стиле его бренда. Он вживается в роль злодея», – добавил чемпион НБА в составе «Селтикс».
«Клэй многого добился в своей карьере. Джа следовало проявить больше уважения», – произнес соведущий подкаста Дэнни Грин.
