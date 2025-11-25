Пол Пирс о Джа Морэнте: «Вживается в роль злодея»

Пол Пирс обозначил новую ипостась Джа Морэнта.

Экс-игрок НБА Пол Пирс считает, что звезде «Мемфиса » Джа Морэнту нравится выступать в роли «злодея» лиги.

В недавнем матче с «Далласом» травмированный разыгрывающий устроил перепалку с Клэем Томпсоном , назвав его «никчемным».

Также во время послематчевого интервью Кэма Спенсера на заднем плане можно было услышать слова Морэнта: «Скажи им, кто тут лучший снайпер! И это не тот чувак из «Голден Стэйт!»

«Слушайте, это в стиле его бренда. Он вживается в роль злодея», – добавил чемпион НБА в составе «Селтикс».

«Клэй многого добился в своей карьере. Джа следовало проявить больше уважения», – произнес соведущий подкаста Дэнни Грин .