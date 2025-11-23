Клэй Томпсон: «Я очень уважаю старый «Мемфис», но новая команда просто много болтает и никогда не подтверждает слова делом»

Клэй Томпсон раскритиковал новое поколение «Мемфиса».

После домашнего поражения «Далласа » со счетом 96:102 Клэй Томпсон раскритиковал игроков «Мемфиса » и сравнил нынешний состав «Гриззлис» с их прежней командой.

«Я действительно очень уважаю «Grit and Grind»: Майка Конли , Зака Рэндолфа и Марка Газоля … Но эта новая команда… даже не знаю, брат. Они только и делают, что много говорят, но никогда не подтверждают слова делом», – заявил 35-летний защитник «Маверикс».

Напомним, после окончания матча между «Далласом» и «Мемфисом» звезда «Гриззлис» Джа Морэнт вступил в перепалку с Томпсоном и назвал его «никчемным».