Клэй Томпсон: «Я очень уважаю старый «Мемфис», но новая команда просто много болтает и никогда не подтверждает слова делом»
Клэй Томпсон раскритиковал новое поколение «Мемфиса».
После домашнего поражения «Далласа» со счетом 96:102 Клэй Томпсон раскритиковал игроков «Мемфиса» и сравнил нынешний состав «Гриззлис» с их прежней командой.
«Я действительно очень уважаю «Grit and Grind»: Майка Конли, Зака Рэндолфа и Марка Газоля… Но эта новая команда… даже не знаю, брат. Они только и делают, что много говорят, но никогда не подтверждают слова делом», – заявил 35-летний защитник «Маверикс».
Напомним, после окончания матча между «Далласом» и «Мемфисом» звезда «Гриззлис» Джа Морэнт вступил в перепалку с Томпсоном и назвал его «никчемным».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевое интервью Клэя Томпсона
