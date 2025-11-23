Аарон Гордон пропустит 4-6 недель из-за растяжения задней поверхности бедра

Форвард «Денвера» Аарон Гордон выбыл как минимум на 4 недели.

Форвард «Денвера» Аарон Гордон получил растяжение задней поверхности бедра второй степени. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания , состояние игрока повторно оценят через 4–6 недель.

Травма случилась в матче с «Хьюстоном» : 30‑летний баскетболист не смог доиграть встречу и покинул площадку уже в первой четверти. По информации инсайдера, Гордон выходил на игру против «Рокетс» с дискомфортом в области задней поверхности бедра.

Это уже вторая серьезная потеря для «Денвера » за последнее время: ранее на длительный срок выбыл Кристиан Браун.

В текущем сезоне Гордон принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 18,8 очка и 5,9 подбора при 44,4% реализации трехочковых бросков.