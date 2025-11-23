16

Джей Джей Редик о Крисе Поле: «Он выжал максимум из своей карьеры»

Джей Джей Редик высоко оценил долголетие и баскетбольный интеллект Криса Пола.

Джей‑Джей Редик, главный тренер «Лейкерс» и бывший партнер Криса Пола по «Клипперс», поделился впечатлениями от игры легендарного разыгрывающего.

«Пусть люди сами решают, кем он стал в истории. Я не собираюсь выстраивать нарратив. Я знаю его как человека, партнера по команде и брата. История наших отношений очень интересна: от почти десятилетнего периода, когда мы буквально ненавидели друг друга, до ощущения, что он – часть моей семьи.

Мне было по‑настоящему увлекательно наблюдать, как Крис рос – как игрок, боец и лидер на поздних этапах карьеры. Редко встретишь игрока, который добился столь многого и при этом продолжал расти – и как спортсмен, и как личность. Мы постоянно обсуждали это в «Клипперс»: «как выжать максимум из каждого владения». И он был в этом мастером.

Крис выжимал максимум из каждого владения. В этом суть его игры: управлять матчем, мыслить на площадке, извлекать максимум из каждой атаки. Он выжал максимум из своей карьеры. Он делал это более двух десятилетий – и это поразительно, что игрок его габаритов способен так долго и стабильно выступать на высочайшем уровне», – сказал Джей Джей Редик.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Fadeaway World
