Кристиан Браун пропустит как минимум 6 недель из-за травмы голеностопа

Игрок «Денвера» выбыл на длительный срок.

Форвард «Денвера » Кристиан Браун пройдет повторное обследование через шесть недель в результате растяжения связок левого голеностопа.

Браун получил травму в первой четверти матча с «Клипперс» в среду, когда Джеймс Харден наступил ему на правую ногу, из-за чего он неудачно приземлился на левую.

«Денвер» проведет 17 матчей в течение следующих шести недель.

В первых 11 встречах «Наггетс» в новом сезоне Кристиан набирал в среднем 11,4 очка, 4,4 подбора и 3,0 передачи.