4

Кристиан Браун пропустит как минимум 6 недель из-за травмы голеностопа

Игрок «Денвера» выбыл на длительный срок.

Форвард «Денвера» Кристиан Браун пройдет повторное обследование через шесть недель в результате растяжения связок левого голеностопа. 

Браун получил травму в первой четверти матча с «Клипперс» в среду, когда Джеймс Харден наступил ему на правую ногу, из-за чего он неудачно приземлился на левую. 

«Денвер» проведет 17 матчей в течение следующих шести недель.

В первых 11 встречах «Наггетс» в новом сезоне Кристиан набирал в среднем 11,4 очка, 4,4 подбора и 3,0 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДенвер
logoКристиан Браун
травмы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кристиан Браун подписал с «Денвером» пятилетний контракт на 125 млн долларов
20 октября, 19:01
«Денвер» и Кристиан Браун близки к продлению контракта (Майкл Скотто)
20 октября, 13:24
Зарплата Кристиана Брауна по новому контракту ожидается в районе 25 млн долларов за сезон
11 октября, 11:46
Главные новости
Сергей Кущенко: «УНИКС – ЦСКА – на данный момент лучшая игра сезона»
9 минут назад
«Новый Орлеан» уволил главного тренера Уилли Грина
21 минуту назадФото
Андреас Пистиолис: «Сегодня совершили больше потерь, чем передач, проиграли из-за собственных ошибок»
34 минуты назад
Единая лига ВТБ. 46 очков Бингэма и Рейнольдса помогли УНИКСу победить ЦСКА, «Локомотив-Кубань» победил МБА-МАИ и другие результаты
34 минуты назад
Джей Джей Редик: «В последних матчах против Дончича защищаются игроки уровня защитных сборных, нам надо лучше выводить его на позиции»
44 минуты назад
Велимир Перасович: «ЦСКА хорошо защищался, играл жестко, это физически сильная команда. Вынуждали нас атаковать из-за дуги, а у нас не шли дальние броски»
сегодня, 14:59
Алексей Швед о победе над ЦСКА: «Не могу сказать, что сыграли отлично, можем гораздо лучше»
сегодня, 14:55
Желько Обрадович: «Игроки не думают о баскетболе. Сидят в телефонах перед матчем и после него»
сегодня, 14:15
Леброн Джеймс может дебютировать в своем 23-м сезоне в НБА на следующей неделе
сегодня, 14:08
Никола Йокич может пропустить встречу с «Миннесотой» из-за растяжения левого запястья
сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Ростислав Вергун: «Хотеть и сделать – разные вещи. У меня осталось много вопросов к своей команде»
сегодня, 14:37
Йовица Арсич: «У «Енисея» уже 4 победы подряд, болельщики продолжали верить в нас, что сильно помогло»
сегодня, 14:30
«Олимпиакос» интересуется Малакаем Флинном и Джаредом Харпером
сегодня, 13:30
Чемпионат Греции. «Марусси» встретится с АЕКом, «Кардицас» сыграет с «Перистери»
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» сыграет с «Петким Спор», «Мерсин» встретится с «Тюрк Телеком»
сегодня, 08:51
Чемпионат Франции. «Бурк» примет «Париж», «Страсбур» сыграет с «Булазаком» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Италии. «Удине» примет «Дертону», «Ваноли Кремона» сыграет с «Триестом»
сегодня, 12:30
ACB. «Сарагоса» встретится с «Уникахой», «Гран-Канария» примет «Ховентуд» и другие матчи
сегодня, 12:30
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Илирию», «Босна Роял» встретится со «Спартаком Суботица»
сегодня, 09:28
Ленард Миллер «подарил» Расселлу Уэстбруку трипл-дабл, запустив «сквозняк» на последних секундах матча
сегодня, 11:39Видео