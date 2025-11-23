Кевин Дюрэнт не сыграет против «Финикса» и «Голден Стэйт»
Кевин Дюрэнт пропустит два матча «Хьюстона» из-за семейных обстоятельств.
Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт не примет участия в двух ближайших матчах команды. По информации инсайдера Шэмса Чарании, баскетболист будет отсутствовать из-за семейных обстоятельств.
Таким образом Дюрэнт пропустит выездные игры против «Финикса» 25 ноября и против «Голден Стэйт» 27 ноября.
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
