  «Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда
«Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда

В «Сакраменто» заявили о готовности обменять Лавина, Дерозана и Сабониса.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Сакраменто» изучает возможность обмена ряда ключевых игроков, включая Зака Лавина, Демара Дерозана и Домантаса Сабониса.

Руководство «Кингз» дало понять остальным клубам НБА, что открыто к обмену опытных игроков. По информации источников, генеральный менеджер «Сакраменто» Скотт Перри пришел к выводу: команде необходимо начать многолетнюю перестройку, а не бороться за место в плей‑офф с нынешним составом.

При этом молодые игроки – Киган Мюррэй и Ник Клиффорд – исключены из возможных сделок.

Основная сложность для «Сакраменто» заключается в рыночной стоимости ветеранов: Лавин имеет шанс стать более привлекательным для обмена, только если откажется от опции игрока на 49 млн долларов, Сабонис должен получить 94 млн долларов в течение следующих двух сезонов, а у Дерозана остался один год по контракту, причем сумма в 10 млн частично гарантирована.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
