Виктор Лахин оформил дабл-дабл (22+12) в матче против фарм-клуба «Далласа»
Виктор Лахин провел пока что лучшую игру в G-лиге.
Российский центровой Виктор Лахин, выступающий за фарм‑клуб «Оклахомы» в G‑лиге, провел пока что лучший матч в сезоне и помог своей команде обыграть фарм‑клуб «Далласа».
За 31 минуту на площадке Лахин оформил дабл-дабл, набрав 22 очка, 12 подборов и отдав 6 результативных передач.
«Оклахома-Сити Блю» обыграла «Тексас Леджендс» со счетом 112:110.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Взял Мяч»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости