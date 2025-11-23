Виктор Лахин оформил дабл-дабл (22+12) в матче против фарм-клуба «Далласа»

Виктор Лахин провел пока что лучшую игру в G-лиге.

Российский центровой Виктор Лахин , выступающий за фарм‑клуб «Оклахомы» в G‑лиге, провел пока что лучший матч в сезоне и помог своей команде обыграть фарм‑клуб «Далласа ».

За 31 минуту на площадке Лахин оформил дабл-дабл, набрав 22 очка, 12 подборов и отдав 6 результативных передач.

«Оклахома-Сити Блю» обыграла «Тексас Леджендс» со счетом 112:110.