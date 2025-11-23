  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейк Фишер: «Юта» согласится на переход Лаури Маркканена в «Детройт» только при включении в сделку Осара Томпсона»
10

Джейк Фишер: «Юта» согласится на переход Лаури Маркканена в «Детройт» только при включении в сделку Осара Томпсона»

«Юта» требует Томпсона за Маркканена, «Пистонс» не хотят расставаться с игроком.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Юта» настаивает на включении Осара Томпсона в любой потенциальный обмен, связанный с переходом Лаури Маркканена в «Детройт».

«Следует учитывать еще одно вероятное препятствие в слухах о переходе Маркканена в «Детройт»: «Юта» почти наверняка захочет получить Томпсона в ответ.

Источники сообщают, что «Джаз» всерьез рассматривали возможность подняться в драфте‑2023, чтобы выбрать именно его. «Пистонс», как нетрудно догадаться, не намерены расставаться с одним из братьев Томпсонов.

При этом «Юта» рассчитывает оставаться конкурентоспособной в сезоне 2026–2027 и дала понять соперникам: любые предложения, которые клуб готов рассматривать – независимо от того, нацелены они на Маркканена или на кого‑то другого, – должны сохранять конкурентоспособность команды», – сообщает Фишер.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
logoЮта
logoЛаури Маркканен
Джейк Фишер
возможные переходы
logoОсар Томпсон
logoНБА
logoДетройт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты
24 ноября, 07:22
Брайан Уиндхорст: «Юта» в восторге от Эйса Бэйли»
22 ноября, 04:31
«Спину сразу прихватило». Леброн Джеймс прокомментировал тот факт, что семь игроков «Юты» родились после его дебюта в НБА
19 ноября, 13:32
Главные новости
Отношения между Джонатаном Кумингой и Стивом Керром остаются натянутыми (Dallas Hoops Journal)
вчера, 21:20
НБА. Кубок. «Лейкерс» сыграют с «Клипперс», «Филадельфия» примет «Орландо»
вчера, 17:09
Евролига. 26 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» разгромить «Партизан», «Реал» вырвал победу у «Хапоэля Тель-Авив» и другие результаты
вчера, 21:04
Дерек Лайвли выбыл из строя как минимум на 7-10 дней
вчера, 19:47
Netflix закрывает документальный сериал «Стартовая пятерка» после двух сезонов
вчера, 19:34
Разница в атаке «Милуоки» с Яннисом Адетокумбо на площадке и без него составляет 19,6 очка
вчера, 19:10
В «Далласе» растет беспокойство по поводу состояния Дерека Лайвли (Марк Стейн)
вчера, 18:32
Пол Джордж не сыграет в матче с «Орландо»
вчера, 18:14
Дуэйн Уэйд: «Майкл Джордан – мой персональный GOAT, а Леброн Джеймс – величайший игрок, которого я видел вживую»
вчера, 17:50
Марин Седлачек: «В сезоне-2026/27 Алперен Шенгюн будет на равных конкурировать за звание MVP»
вчера, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер: «Я выбрал «Црвену Звезду» из-за фанатов. Они сильно отличаются от болельщиков в НБА»
вчера, 20:44
Стартовал тренировочный лагерь сборной России
вчера, 20:07
Джейлен Хорд пропустит матч «Маккаби» против «Милана»
вчера, 18:45
Маркус Ховард получил травму на тренировке «Басконии» и пропустит матч с «Жальгирисом»
вчера, 16:37
Марин Седлачек: «Мессина закончился как успешный тренер. И не только как успешный, но и как тренер вообще»
вчера, 16:02
Эндрю Альбиси завершит карьеру в сборной Франции после предстоящих матчей квалификации к чемпионату мира
вчера, 14:48
Михалис Цайрелис вернулся в «Арис»
вчера, 14:15Фото
Франк Ниликина пропустит матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 13:59
Кевин Пантер о противостоянии «Партизан» – «Црвена Звезда»: «Лейкерс» – «Селтикс»? Нет, дерби Белграда – на другом уровне»
вчера, 13:24
Карл-Энтони Таунс: «Я безмерно благодарен за то, что у меня есть возможность позвонить своему отцу, и он возьмет трубку»
вчера, 11:45