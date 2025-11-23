Джейк Фишер: «Юта» согласится на переход Лаури Маркканена в «Детройт» только при включении в сделку Осара Томпсона»

«Юта» требует Томпсона за Маркканена, «Пистонс» не хотят расставаться с игроком.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Юта» настаивает на включении Осара Томпсона в любой потенциальный обмен, связанный с переходом Лаури Маркканена в «Детройт ».

«Следует учитывать еще одно вероятное препятствие в слухах о переходе Маркканена в «Детройт »: «Юта» почти наверняка захочет получить Томпсона в ответ.

Источники сообщают, что «Джаз» всерьез рассматривали возможность подняться в драфте‑2023, чтобы выбрать именно его. «Пистонс», как нетрудно догадаться, не намерены расставаться с одним из братьев Томпсонов.

При этом «Юта» рассчитывает оставаться конкурентоспособной в сезоне 2026–2027 и дала понять соперникам: любые предложения, которые клуб готов рассматривать – независимо от того, нацелены они на Маркканена или на кого‑то другого, – должны сохранять конкурентоспособность команды», – сообщает Фишер.