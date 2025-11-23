Кобе Бафкин подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»

Защитник Кобе Бафкин подпишет 10-дневный контракт с «Гриззлис».

Защитник Кобе Бафкин подпишет контракт с «Мемфисом ». Клуб решил воспользоваться возможностью заключить 10-дневный контракт-исключение в связи с большим количеством травм.

В команде по‑прежнему отсутствует ряд игроков, в том числе защитники: Джа Морэнт, Тай Джером, Скотти Пиппен‑младший и Джевон Смолл.

Бафкин был выбран «Атлантой» под 15‑м номером на драфте НБА 2023 года. В минувшее межсезонье «Хокс» обменяли pащитник в «Бруклин» в рамках сделки по освобождению платежной ведомости. Перед началом регулярного сезона «Нетс» отчислили 22-летнего баскетболиста.