Интерес к Заку Лавину возрастет, если он откажется от опции игрока на 49 миллионов долларов за сезон-2026/27 (Джейк Фишер)

По данным инсайдера обмен Лавина возможен только при финансовых уступках игрока.

По информации инсайдера Джейка Фишера, Зак Лавин может вызвать интерес клубов по всей лиге, если проявит готовность отказаться от опции игрока следующим летом.

Как отмечает Фишер, до обмена Лавина из «Чикаго» в прошлом сезоне реальный интерес к игроку проявляли лишь «Сакраменто » и «Голден Стэйт ». При этом инсайдер подчеркивает: после приобретения Джимми Батлера «Уорриорз», скорее всего, уже не будет претендовать на баскетболиста.

Из‑за контракта с максимальной зарплатой обменять Лавина с ощутимой выгодой для «Кингз» будет непросто. Однако, по информации Фишера, интерес команд возрастет, если 30-летний защитник согласится отказаться от опции игрока на 49 млн долларов на сезон-2026/27 в пользу многолетнего контракта с более низкой стартовой зарплатой.

Интерес к Заку Лавину в НБА минимален