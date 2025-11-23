0

«Олимпиакос» сделал новое предложение по Малакаю Флинну

«Олимпиакос» продолжает переговоры с турецким «Бахчешехиром».

«Олимпиакос» не оставляет попыток приобрести разыгрывающего Малакая Флинна. По информации инсайдера Маттео Андреани, греческий клуб направил новое предложение турецкому «Бахчешехиру» и ожидает ответа.

Ранее переговоры «Олимпиакоса» по другим кандидатам зашли в тупик: ЦСКА отказался обсуждать трансфер Мело Тримбла, а «Хапоэль Иерусалим» не согласился на переход Джареда Харпера.

