«Олимпиакос» сделал новое предложение по Малакаю Флинну

«Олимпиакос» продолжает переговоры с турецким «Бахчешехиром».

«Олимпиакос » не оставляет попыток приобрести разыгрывающего Малакая Флинна . По информации инсайдера Маттео Андреани, греческий клуб направил новое предложение турецкому «Бахчешехиру » и ожидает ответа.

Ранее переговоры «Олимпиакоса» по другим кандидатам зашли в тупик: ЦСКА отказался обсуждать трансфер Мело Тримбла , а «Хапоэль Иерусалим» не согласился на переход Джареда Харпера.