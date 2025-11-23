2

Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Мы смогли победить, набрав 93 очка при 21% трехочковых»

Пистиолис: Мы смогли победить «Зенит», набрав 93 очка при 21% трехочковых.

ЦСКА одержал важную победу над «Зенитом» (93:88) в матче финалистов прошлого сезона Единой лиги ВТБ, отыграв по ходу матча дефицит в 16 очков. После игры главный тренер «армейцев» Андреас Пистиолис прокомментировал успех команды.

«Сегодня начали матч плохо, но это не удивило меня, потому что на тренировках на этой неделе команда показывала невысокое качество игры. Для меня важно, что мы одолели соперника, который в начале встречи показал хороший баскетбол. Мы смогли это сделать, набрав 93 очка, при 21% трехочковых, которых мы попали всего шесть, в то же время наш соперник попал 50%. Каждый, кто выходил сегодня на площадку, показывал мотивацию и стремление победить», – сказал Пистиолис.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ ЦСКА проведет 5 декабря в Краснодаре против «Локомотива-Кубань».

