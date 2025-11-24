2

Эл Хорфорд пропустит как минимум неделю из-за травмы задней поверхности бедра

Эл Хорфорд получил травму задней поверхности бедра.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр сообщил, что Эл Хорфорд пропустит как минимум одну неделю из‑за травмы задней поверхности бедра правой ноги. Медицинский персонал клуба проведет Хорфорду МРТ для уточнения сроков возвращения.

Кроме того, участие Дрэймонда Грина в ближайшем матче против «Юты» пока под вопросом – форвард испытывает проблемы со стопой.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Ника Фриделла в соцсети X
logoГолден Стэйт
logoЭл Хорфорд
травмы
logoДрэймонд Грин
logoЮта
logoНБА
logoСтив Керр
