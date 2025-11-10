  • Спортс
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» и «Денвер» сохраняют лидерство, «Детройт» поднялся в Топ-10

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд. «Оклахома» и «Денвер» сохранили лидерство, а в первой десятке рывки совершили «Нью-Йорк», «Кливленд» и «Детройт».

Полный рейтинг:

  1. «Оклахома» (предыдущее место – 1)

  2. «Денвер» (2)

  3. «Хьюстон» (4)

  4. «Нью-Йорк» (7)

  5. «Кливленд» (8)

  6. «Лейкерс» (3)

  7. «Сан-Антонио» (9)

  8. «Детройт» (12)

  9. «Милуоки» (5)

  10. «Миннесота» (10)

  11. «Голден Стэйт» (6)

  12. «Майами» (16)

  13. «Чикаго» (13)

  14. «Портленд» (14)

  15. «Филадельфия» (15)

  16. «Торонто» (20)

  17. «Финикс» (23)

  18. «Бостон» (17)

  19. «Атланта» (18)

  20. «Орландо» (19)

  21. «Клипперс» (11)

  22. «Мемфис» (21)

  23. «Даллас» (22)

  24. «Шарлотт» (24)

  25. «Сакраменто» (26)

  26. «Юта» (27)

  27. «Новый Орлеан» (30)

  28. «Бруклин» (29)

  29. «Индиана» (25)

  30. «Вашингтон» (28)

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
