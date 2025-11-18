«Локомотив-Кубань» считает, что Кирилл Елатонцев попал под влияние закулисных игроков рынка, которые помогают баскетболистам попасть в NCAA («Перехват»)

Стали известны некоторые подробности ситуации Крилла Елатонцева в «Локо».

Центровой Кирилл Елатотонцев отказывается играть за родной «Локомот ив-Кубань», ссылаясь на болезнь, но в команде эту версию не воспринимают всерьез.

Telegram-канал «Перехват» со ссылкой на свои источники сообщает, что Елатонцев покинул Краснодар и проходит лечение в Санкт-Петербурге, так как все краснодарские медклиники, якобы, отказались лечить баскетболиста.

В команде уверены, что 23-летний игрок попал под влияние закулисных игроков рынка, в частности Александра Мигуренко, который в позапрошлом сезоне числился в греческом «Лаврио», но не смог заиграть и, как уверены в «Локо», теперь помогает игрокам отправиться в NCAA.

Американская студенческая лига полтора месяца назад выдала Елатонцеву разрешение на игру (letter of clearance). Официально в NCAA нельзя играть профессионалам, которым Елатонцев стал, подписав с «Локо» прошлым летом контракт по системе «3+2». Однако с появлением соглашения NIL и приходом в лигу больших денег туда едут профессионалы со всего мира.

Для урегулирования этого спора «Локомотив-Кубань» планирует обратиться в РФБ и Баскетбольный арбитражный суд.