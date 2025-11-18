  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Локомотив-Кубань» считает, что Кирилл Елатонцев попал под влияние закулисных игроков рынка, которые помогают баскетболистам попасть в NCAA («Перехват»)
3

«Локомотив-Кубань» считает, что Кирилл Елатонцев попал под влияние закулисных игроков рынка, которые помогают баскетболистам попасть в NCAA («Перехват»)

Стали известны некоторые подробности ситуации Крилла Елатонцева в «Локо».

Центровой Кирилл Елатотонцев отказывается играть за родной «Локомотив-Кубань», ссылаясь на болезнь, но в команде эту версию не воспринимают всерьез.

Telegram-канал «Перехват» со ссылкой на свои источники сообщает, что Елатонцев покинул Краснодар и проходит лечение в Санкт-Петербурге, так как все краснодарские медклиники, якобы, отказались лечить баскетболиста.

В команде уверены, что 23-летний игрок попал под влияние закулисных игроков рынка, в частности Александра Мигуренко, который в позапрошлом сезоне числился в греческом «Лаврио», но не смог заиграть и, как уверены в «Локо», теперь помогает игрокам отправиться в NCAA. 

Американская студенческая лига полтора месяца назад выдала Елатонцеву разрешение на игру (letter of clearance). Официально в NCAA нельзя играть профессионалам, которым Елатонцев стал, подписав с «Локо» прошлым летом контракт по системе «3+2». Однако с появлением соглашения NIL и приходом в лигу больших денег туда едут профессионалы со всего мира.

Для урегулирования этого спора «Локомотив-Кубань» планирует обратиться в РФБ и Баскетбольный арбитражный суд.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Перехват»
Кирилл Елатонцев
logoЛокомотив-Кубань
Александр Мигуренко
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Ведищев о конфликте «Локо» с Кириллом Елатонцевым: «Ситуация выглядит заранее спланированной и абсурдной»
17 ноября, 18:05
Антон Юдин о конфликте с Кириллом Елатонцевым: «Это не совсем мужское поведение. Думаю, в ближайших матчах мы в составе «Локо» вряд ли его увидим»
13 ноября, 14:19
Кирилл Елатонцев подал заявление на расторжение контракта с «Локомотивом-Кубань», ссылаясь на неподобающие действия со стороны клуба («Спорт-Экспресс»)
8 ноября, 20:10
Главные новости
Тим Макмэн: «Кайри Ирвинг показывает отличный прогресс в восстановлении, однако его возвращение остается под вопросом по другим причинам»
34 минуты назад
Евролига. «Виллербан» принимает «Монако»
55 минут назадLive
Стефен Карри пропустит матч с «Майами» из-за травмы голеностопа
сегодня, 18:54
Единая лига ВТБ. 49 очков Рейнольдса и Бингэма помогли УНИКСу обыграть «Енисей», МБА-МАИ выиграл у «Автодора»
сегодня, 18:33
Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел сохранил 1-ю строчку, Коллин Мюррэй-Бойлс ворвался в Топ-10
сегодня, 18:31
«Европейский баскетбол растет быстрее футбола, но при этом не осознает свою реальную ценность». Джордж Айвазоглу объяснил причины запуска европейского проекта НБА
сегодня, 18:10
Дрэймонд Грин о Седрике Кауарде: «Он может стать новым Каваем Ленардом»
сегодня, 17:27
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Майами», «Кливленд» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 17:01
Кендрик Перкинс о Зайоне Уильямсоне: «Он убийца культуры и убийца организации»
сегодня, 16:45
Беннедикт Матурин о неудачном старте «Индианы»: «Если бы у нас был результат 1-57, я бы сказал, что все плохо, но у нас 1-13»
сегодня, 16:01
Ко всем новостям
Последние новости
Йовица Арсич после матча с УНИКСом: «Остановить Рейнольдса и Бингэма было невозможно – сегодня они доминировали»
1 минуту назад
Велимир Перасович: «Си Джей Брайс получил травму и, вероятно, пропустит несколько месяцев»
14 минут назад
Еврокубок. «Тюрк Телеком» уступил «Бешикташу», «Лондон Лайонс» играют с «Бурком» и другие матчи
25 минут назадLive
Миленко Богичевич о проблемах «Автодора» с травмами: «Психологически непросто тренироваться, когда постоянно кто-то вылетает»
57 минут назад
Василий Карасев после матча с «Автодором»: «Нужно отметить Евгения Воронова – и это вопрос к молодым. Почему человек в 39 лет может показывать такой баскетбол, а они нет?»
сегодня, 19:09
«Хапоэль Иерусалим» не готов отпускать Джареда Харпера в «Олимпиакос»
сегодня, 17:39
Виктор Павленко: «Паша Исмаилов скоро вернется на паркет»
сегодня, 16:29
Томас Эртель дебютирует за «Виллербан» в матче с «Монако»
сегодня, 15:46
Миленко Богичевич о матче с МБА-МАИ: «В Москве необходимо сыграть агрессивно, с высокой концентрацией»
сегодня, 15:02
Йовица Арсич: «УНИКС – сильная команда под руководством отличного тренера, и заслуженно занимает лидирующие позиции в Лиге»
сегодня, 14:50