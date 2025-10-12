Данте Экзам может пропустить длительный период из-за проблем с коленом

Данте Экзам пока что не готов помочь «Далласу».

По словам главного тренера «Мэверикс» Джейсона Кидда, защитника беспокоят боли в правом колене. Специалист отметил, что команда намерена подойти к проблеме 30-летнего австралийского баскетболиста с осторожностью. Не исключено, что он пропустит длительный период.