0

Данте Экзам может пропустить длительный период из-за проблем с коленом

Данте Экзам пока что не готов помочь «Далласу».

По словам главного тренера «Мэверикс» Джейсона Кидда, защитника беспокоят боли в правом колене.

Специалист отметил, что команда намерена подойти к проблеме 30-летнего австралийского баскетболиста с осторожностью. Не исключено, что он пропустит длительный период.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джоуи Мистретты
logoДжейсон Кидд
logoДанте Экзам
logoДаллас
травмы
logoНБА
