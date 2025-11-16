Виктор Вембаньяма о противостоянии с Дрэймондом Грином: «Если кто-то обращается к тебе определенным тоном, ты должен ответить соответствующим образом»
Вембаньяма объяснил свое поведение в противостоянии с Грином.
Во вчерашнем матче против «Голден Стэйт» центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма постоянно боролся с форвардом «Уорриорс» Дрэймондом Грином, а в одном из эпизодов наорал ему в лицо.
Репортер: «Вы эмоционально проявили себя в эпизоде с Дрэймондом. Хотели что-то доказать – показать, что не собираетесь отступать?»
Вембаньяма: «Вовсе нет. Не знаю... просто ответил, понимаете? Я не пытался что-то доказать кому бы то ни было. Просто в какой-то момент, как и любой другой человек, по крайней мере для меня, если кто-то обращается к тебе определенным тоном, ты должен ответить соответствующим образом. Так уж это работает».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
