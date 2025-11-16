Старт 1-12 «Индианы» – худший для финалиста предыдущего сезона с 1974 года

Сегодня обескровленная «Индиана » на домашней арене уступила «Торонто» (111:129) и потерпела 12-е поражение при 1 победе.

В последний раз финалист прошлого сезона стартовал с таким результатом в новом сезоне в 1974 году («Милуоки»).

На данный момент в списке травмированных «Пэйсерс» значатся 7 игроков: Тайриз Халибертон (ахилл), Оби Топпин (стопа), Кэм Джонс (спина), Джонни Ферфи (голеностоп), Куэнтон Джексон (задняя поверхность бедра), Аарон Несмит (колено) и Беннедикт Матурин (палец ноги).