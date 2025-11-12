Акилле Полонара вернулся домой после месяцев госпитализации
Акилле Полонара воссоединился с семьей впервые за несколько месяцев .
Акилле Полонара вернулся домой после долгих месяцев госпитализации и мужественной борьбы с лейкемией. Радостное возвращение баскетболиста стало особенно трогательным благодаря сюрпризу, который подготовили его дети.
Несмотря на то, что лечение еще продолжается, этот день стал важным эмоциональным этапом в борьбе спортсмена с тяжелым заболеванием.
«Было 90% вероятности, что не очнусь». Итальянский форвард Акилле Полонара вышел из комы
Источник: Eurohoops
