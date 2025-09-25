Акилле Полонара сообщил об успешной трансплантации костного мозга
Итальянский баскетболист перенес успешную операцию по пересадке костного мозга.
Акилле Полонара поделился эмоциональным фото из больницы в социальных сетях, сопроводив ее подписью: «С трансплантацией костного мозга все в порядке».
33-летнему итальянцу в июне этого года поставили диагноз миелоидный лейкоз, ранее Полонара уже поборол рак яичка.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Акилле Полонара в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости