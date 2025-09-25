Фото
Акилле Полонара сообщил об успешной трансплантации костного мозга

Итальянский баскетболист перенес успешную операцию по пересадке костного мозга.

Акилле Полонара поделился эмоциональным фото из больницы в социальных сетях, сопроводив ее подписью: «С трансплантацией костного мозга все в порядке».

33-летнему итальянцу в июне этого года поставили диагноз миелоидный лейкоз, ранее Полонара уже поборол рак яичка.

