Акилле Полонара сообщил об успешной трансплантации костного мозга

Итальянский баскетболист перенес успешную операцию по пересадке костного мозга.

Акилле Полонара поделился эмоциональным фото из больницы в социальных сетях, сопроводив ее подписью: «С трансплантацией костного мозга все в порядке».

33-летнему итальянцу в июне этого года поставили диагноз миелоидный лейкоз, ранее Полонара уже поборол рак яичка.