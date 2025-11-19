25+6+10 от Кейда Каннингема помогли «Детройту» одержать 11-ю победу подряд

В матче против «Хоукс» «Пистонс» одержали 11-ю победу подряд (120:112). Одна из самых результативных связок этого сезона – разыгрывающий Кейд Каннингем и центровой Джейлен Дюрен – вновь отличилась по итогам игры.

На счету Каннингема 25 очков (10 из 23 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 6 подборов, 10 передач на 3 потери и 2 перехвата.

Дюрен набрал 24 очка, 8 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Со стороны «Хоукс» форвард Джейлен Джонсон был близок к трипл-даблу (25 + 8 подборов + 9 передач + 3 перехвата + 1 блок-шот).

«Детройт » продолжает лидировать на Востоке и идет со 2-м лучшим результатом в лиге (13-2).