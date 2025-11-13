Кинан Эванс получил разрыв левого ахиллова сухожилия в первом матче Евролиги после возвращения на площадку

Кинан Эванс выбыл на долгое время.

29-летний американский разыгрывающий Кинан Эванс дебютировал за «Олимпиакос» на прошлых выходных, впервые выйдя на площадку в официальном матче после полутора лет (533 дня) реабилитации из-за операции на колене. До этого Эванс также восстанавливался после травмы правого ахилла.

В первом матче в рамках Евролиги против «Жальгириса» защитник порвал левое ахиллово сухожилие, клуб официально подтвердил эту информацию. Эванс успел отыграть всего 2 минуты.