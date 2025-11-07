  • Спортс
Билл Симмонс: «Не знаю, какая сейчас ценность на рынке обменов у Джа Морэнта. Тайлера Хирро должно быть достаточно»

Билл Симмонс порассуждал о трансфере Джа Морэнта.

«Нужно отправить Джа Морэнта в «Майами», приложить к нему Кентавиуса Колдуэлл-Поупа. И получить Тайлера Хирро и Терри Розира.

Розир – истекающий. «Мемфис» избавляется от лишнего года Колдуэлл-Поупа. «Хит» рискуют в расчете на то, что Морэнт может все-таки выбиться на уровень суперзвезды.

Не думаю, что для Морэнта осталось много мест в лиге, и не совсем понимаю его ценность на рынке обменов.

2 года назад сказал бы, что в таком обмене «Майами» нужно приложить 3 драфт-пика первого раунда и 2 обмена пиками. Но теперь полагаю, что Хирро должно быть достаточно», – заключил обозреватель The Ringer.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Билла Симмонса, Соцсети Dru
