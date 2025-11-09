Брэндон Ингрэм швырнул бутылку с напитком, сидя на скамейке. Содержимое попало в одноклубников и сотрудника «Рэпторс»

Брэндон Ингрэм выплеснул свое разочарование .

Форвард «Торонто » Брэндон Ингрэм не скрывал разочарования, когда оказался на скамейке по ходу матча с «Филадельфией» (120:130).

В третьей четверти Ингрэм отправился на скамейку после фола, который привел к трем штрафным попыткам у соперника. Недовольный баскетболист также был наказан за задержку игры, так как долго покидал площадку. В итоге он швырнул бутылку с напитком о паркет – отскок пришелся прямо в лицо сотруднику «Рэпторс», а содержимое попало в некоторых товарищей по команде, включая Харрисона Барнса .

Ингрэм набрал в субботу 21 очко, 8 подборов и 5 передач.