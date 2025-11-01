1

Макси, Эджкомб и Убре из «Сиксерс» лидируют по среднему игровому времени на старте чемпионата

«Филадельфия» перехватила знамя у «Нью-Йорка».

Игроки Тома Тибодо обычно возглавляют рейтинг по времени, проведенному на площадке. После увольнения тренера из «Никс», его место в лиге заняли «Сиксерс» Ника Нерса.

После первых матчей «регулярки» 3 игрока «смоллбольной» пятерки «Филадельфии» лидируют по средним игровым минутам. Больше всех в лиге играют разыгрывающий Тайриз Макси (43,1 минуты в среднем), защитник Ви Джей Эджкомб (40,1) и легкий форвард Келли Убре (39).

«Филадельфия» идет с результатом 4-1, несмотря на отсутствие форварда Пола Джорджа и распределение нагрузки центрового Джоэла Эмбиида.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
