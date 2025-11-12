Пол Джордж пройдет еще одно обследование к концу недели, медики хотят добиться нужного состояния мышц левого бедра
Пол Джордж близок к возвращению в строй.
Форвард «Сиксерс» Пол Джордж находится на финальной стадии реабилитации. Баскетболист пройдет еще одно обследование ближе к концу недели.
Медицинский штаб команды хочет добиться оптимального состояния мышц левого бедра, чтобы поддерживать восстановленное колено игрока.
Джордж еще не выступал в этом сезоне.
Центровой Джоэл Эмбиид также прошел обследование, его правое колено функционально, в ближайшие дни баскетболист должен вернуться на площадку. На его счету 6 матчей (19,7+5,5+3,3 в среднем) в этом чемпионате.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
