Джаред Маккейн будет выступать с контролем игрового времени и без матчей бэк-ту-бэк

Джаред Маккейн осторожно возвращается в игру.

Защитник «Филадельфии» Джаред Маккейн дебютировал во втором сезоне в НБА в игре против «Чикаго», набрав 0 очков, 1 подбор и 2 передачи за 15,1 минуты.

Маккейн восстановился после травмы мениска в первом сезоне и операции на большом пальце руки этой осенью.

Главный тренер Ник Нерс сообщил, что игрок будет постепенно набирать ход, выступая с контролем игрового времени и без матчей бэк-ту-бэк.