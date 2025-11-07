Джаред Маккейн будет выступать с контролем игрового времени и без матчей бэк-ту-бэк
Джаред Маккейн осторожно возвращается в игру.
Защитник «Филадельфии» Джаред Маккейн дебютировал во втором сезоне в НБА в игре против «Чикаго», набрав 0 очков, 1 подбор и 2 передачи за 15,1 минуты.
Маккейн восстановился после травмы мениска в первом сезоне и операции на большом пальце руки этой осенью.
Главный тренер Ник Нерс сообщил, что игрок будет постепенно набирать ход, выступая с контролем игрового времени и без матчей бэк-ту-бэк.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дерека Боднера
