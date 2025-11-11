Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Бостоном» из-за боли в правом колене

Джоэл Эмбиид пропустит игру с «Селтикс» из-за проблем с коленом.

«Филадельфия » официально объявила, что Джоэл Эмбиид не примет участия в предстоящем матче против «Бостона » из-за боли в правом колене. По информации клуба, игрок в ближайшее время пройдет осмотр у врачей для определения степени серьезности повреждения.

Примечательно, что в последние несколько лет основные проблемы у 31-летнего центрового были связаны с его левым коленом.

В текущем сезоне Эмбиид принял участие в 6 матчах, набирая в среднем 19,7 очка, 5,5 подбора и 3,3 передачи за 23 минуты игровго времени.