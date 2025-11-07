«Октябрь 2027». Джордж Айвазоглу четко обозначил время запуска европейской лиги от НБА и назвал 12 городов-участников
НБА оформляет свой европейский проект.
Директор НБА-Европа Джордж Айвазоглу конкретизировал детали европейского турнира от НБА.
«Мы запустимся в октябре 2027 года. 16 команд, 12 постоянных участников и 4 выбранных по спортивному признаку из Лиги чемпионов и национальных чемпионатов.
Мы общаемся с действующими клубами, но также ведем переговоры с футбольными клубами с развитыми брендами. Кое-где начнем с нуля.
В будущем возможно соревнование клубов НБА и НБА-Европа в кубковом формате или вроде чемпионата мира в рамках общей интеграции», – заявил менеджер.
12 основных городов будущей лиги: Лондон, Манчестер, Рим, Милан, Барселона, Мадрид, Париж, Лион, Берлин, Мюнхен, Афины, Стамбул.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Gazzetta
