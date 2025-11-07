  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Октябрь 2027». Джордж Айвазоглу четко обозначил время запуска европейской лиги от НБА и назвал 12 городов-участников
8

«Октябрь 2027». Джордж Айвазоглу четко обозначил время запуска европейской лиги от НБА и назвал 12 городов-участников

НБА оформляет свой европейский проект.

Директор НБА-Европа Джордж Айвазоглу конкретизировал детали европейского турнира от НБА.

«Мы запустимся в октябре 2027 года. 16 команд, 12 постоянных участников и 4 выбранных по спортивному признаку из Лиги чемпионов и национальных чемпионатов.

Мы общаемся с действующими клубами, но также ведем переговоры с футбольными клубами с развитыми брендами. Кое-где начнем с нуля.

В будущем возможно соревнование клубов НБА и НБА-Европа в кубковом формате или вроде чемпионата мира в рамках общей интеграции», – заявил менеджер.

12 основных городов будущей лиги: Лондон, Манчестер, Рим, Милан, Барселона, Мадрид, Париж, Лион, Берлин, Мюнхен, Афины, Стамбул.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Gazzetta
Лига Европы под эгидой НБА
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Паулюс Мотеюнас: «НБА только навредит европейскому баскетболу»
5 ноября, 15:19
Яннис Адетокумбо о европейском проекте НБА: «Было бы здорово устроить встречу чемпионов, чтобы узнать, кто лучший в мире»
5 ноября, 09:59
Владелец «Хапоэля» Офер Яннай: «НБА приходит в Европу. Израильские и сербские клубы должны сформировать коалицию»
1 ноября, 15:20
Главные новости
Единая лига ВТБ. 25 очков Невельса помогли «Уралмашу» обыграть «Бетсити Парму» в гостях
9 минут назад
Александр Гудумак выбыл минимум до конца 2025 года после операции на колене
58 минут назад
«Нет смысла менять Зайона Уильямсона по нижней стоимости». В НБА разные мнения о будущем форварда «Нового Орлеана»
сегодня, 15:30
«Реал» планирует потратить 55 миллионов евро на баскетбольную команду и ожидает потерь в 38,4 миллиона
сегодня, 15:15
Европейский баскетбольный менеджер: «Джа Морэнт должен отлично подходить системе Туомаса Иисало, тренер был очень воодушевлен, когда получил эту работу»
сегодня, 15:09
Билл Симмонс: «Не знаю, какая сейчас ценность на рынке обменов у Джа Морэнта. Тайлера Хирро должно быть достаточно»
сегодня, 14:59
Спенсер Динуидди о переходе в «Баварию»: «Евролига очень конкурентна. Высокоуровневый баскетбол, которым можно наслаждаться в погоне за мечтой»
сегодня, 14:15
Тони Паркер стал главным тренером юниорской сборной Франции U17
сегодня, 14:05
«Даллас» демонстрирует худший атакующий рейтинг (103,2) со времен «Оклахомы»-2020/21
сегодня, 13:59
Кэм Ньютон: «Больше всего меня беспокоит то, что Джа Морэнт может оказаться в большом городе. Он умудряется попадать в неприятности в Мемфисе!»
сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
У Матиаса Лессора осложнение, возвращение игрока в состав «Панатинаикоса» откладывается
40 минут назад
Форвард Амин Нуа присоединился к «Арису»
сегодня, 14:45Фото
Джош Нибо пропустит матч «Милана» против «Анадолу Эфеса» из-за рождения сына
сегодня, 14:30
«Милуоки» отправил Алекса Адетокумбо в G-лигу
сегодня, 13:30
Чемпионат Италии. «Удине» сыграет с «Венецией», «Реджо-Эмилия» примет «Тревизо»
сегодня, 08:35
Чемпионат Франции. «Нанси» сыграет с «Шоле»
сегодня, 12:25
Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Сплит», «Задар» сыграет с «Босна Роял»
сегодня, 12:25
Волосы Джейлена Брауна в третий раз покрасили форму соперника
сегодня, 05:59Видео
Чет Холмгрен и Алекс Карузо готовы сыграть против «Сакраменто»
сегодня, 05:41
Чемпионат Италии. 33 очка Нэйта Джонсона помогли «Динамо Сассари» обыграть «Канту», «Кремона» победила «Тренто»
вчера, 21:40