«Октябрь 2027». Джордж Айвазоглу четко обозначил время запуска европейской лиги от НБА и назвал 12 городов-участников

НБА оформляет свой европейский проект.

Директор НБА-Европа Джордж Айвазоглу конкретизировал детали европейского турнира от НБА.

«Мы запустимся в октябре 2027 года. 16 команд, 12 постоянных участников и 4 выбранных по спортивному признаку из Лиги чемпионов и национальных чемпионатов.

Мы общаемся с действующими клубами, но также ведем переговоры с футбольными клубами с развитыми брендами. Кое-где начнем с нуля.

В будущем возможно соревнование клубов НБА и НБА-Европа в кубковом формате или вроде чемпионата мира в рамках общей интеграции», – заявил менеджер.

12 основных городов будущей лиги : Лондон, Манчестер, Рим, Милан, Барселона, Мадрид, Париж, Лион, Берлин, Мюнхен, Афины, Стамбул.