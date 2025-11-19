  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Это противоречит европейской спортивной модели». Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил европейский проект НБА с футбольной Суперлигой
9

«Это противоречит европейской спортивной модели». Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил европейский проект НБА с футбольной Суперлигой

Президент Ла Лиги сравнил европейский проект НБА с футбольной Суперлигой.

Президент одной из крупнейших футбольных лиг мира, испанской Ла Лиги, Хавьер Тебас выступил с резкой критикой потенциального запуска европейского проект НБА, заявив, что инициатива «противоречит европейской спортивной модели». По его словам, проект НБА продвигают те же люди, которые стояли за футбольной Суперлигой.

«Комиссар Микаллеф говорит об угрозе Суперлиги, которая никуда не исчезла. ЕС не может регулировать только футбол, регулирование должно распространяться на спорт в целом.

И вот получается, что второй по популярности вид спорта в Европе – баскетбол – создает Суперлигу, идентичную той, что в 2021 году угрожала европейскому футболу», – приводит слава Тебас испанская Marca.

«Октябрь 2027». Джордж Айвазоглу четко обозначил время запуска европейской лиги от НБА и назвал 12 городов-участников

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Marca
Лига Европы под эгидой НБА
logoСуперлига Европы
logoНБА
logoЛа Лига
logoХавьер Тебас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эргин Атаман о Лиге Европы под эгидой НБА: «Если в таких городах, как Париж, Лондон и Манчестер, нет интереса, как тогда можно построить сильную лигу?»
16 ноября, 20:08
«Если «Манчестер Юнайтед» сказал «да», значит, на то есть причины». Джанни Петруччи высказался о перспективах Лиги Европы под эгидой НБА
16 ноября, 14:20
Этторе Мессина об участии «Милана» в европейском проекте НБА: «Мы открыты для любых предложений, решение останется за владельцами»
9 ноября, 19:44
Главные новости
Евролига. Рывок 26:1 помог «Панатинаикосу» разгромить «Дубай», «Реал» играет с «Жальгирисом» и другие матчи
вчера, 21:07Live
Пол Пирс: «Кобе Брайант никогда не был лицом НБА»
вчера, 21:23
НБА. «Милуоки» встретится с «Филадельфией», «Орландо» примет «Клипперс» и другие матчи
вчера, 21:04
Дуэйн Уэйд о кризисе «Индианы»: «Именно поэтому Тайриз Халибертон получил максимальный контракт – потому что он настолько важен»
вчера, 20:57
Данте Экзам перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона
вчера, 20:15
«Если ты это читаешь, сделай празднование в виде самолетика». Стефен Карри рассказал, как выполнил шутливую просьбу журналистки во время матча
вчера, 19:55
Джимми Батлер о Джонатане Куминге: «У него много эмоций, и это нормально. Нужно дать ему понять, что мы на его стороне»
вчера, 19:31
Никола Йокич стал первым в истории игроком, лидирующим в четырех главных статистических категориях за десятилетие
вчера, 19:00
Джонатан Куминга считает, что его сделали «козлом отпущения», когда перевели на скамейку
вчера, 18:07
Д’Анджело Расселл разочаровал нескольких одноклубников своим подходом к тренировкам и небрежным отношением к защите (Dallas Hoops Journal)
вчера, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Джоуи и Джесси Басс уволены с руководящих постов в «Лейкерс»
вчера, 20:33
«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с Гаррисоном Мэтьюзом
вчера, 18:31
Дуэйн Бэйкон пропустит матч с «Панатинаикосом» из-за перелома пальца
вчера, 18:20
Шарунас Ясикявичюс: «В Белграде, без сомнения, одна из лучших баскетбольных атмосфер в мире»
вчера, 17:43
Сборная Италии назначила Акилле Полонару капитаном на матчи квалификации чемпионата мира‑2027
вчера, 16:14
Айзейя Риз близок к переходу в «Уралмаш»
вчера, 15:49
Хавьер Паскуаль о возвращении в Евролигу: «Я счастлив. Ощущаю себя тренером уровня Евролиги, и мне было непросто находиться вне этого турнира»
вчера, 14:51
Георгиос Барцокас о поиске разыгрывающего: «Агенты постоянно предлагают кандидатов, начинаешь изучать игрока – а клуб в итоге не отпускает его»
вчера, 14:05
Кевин Йебо стал MVP 8-го тура Еврокубка
вчера, 13:28Фото
ЦСКА отказался обсуждать переход Мело Тримбла в «Олимпиакос» (Маттео Андреани)
вчера, 13:16