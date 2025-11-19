«Это противоречит европейской спортивной модели». Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил европейский проект НБА с футбольной Суперлигой

Президент Ла Лиги сравнил европейский проект НБА с футбольной Суперлигой.

Президент одной из крупнейших футбольных лиг мира, испанской Ла Лиги, Хавьер Тебас выступил с резкой критикой потенциального запуска европейского проект НБА , заявив, что инициатива «противоречит европейской спортивной модели». По его словам, проект НБА продвигают те же люди, которые стояли за футбольной Суперлигой.

«Комиссар Микаллеф говорит об угрозе Суперлиги, которая никуда не исчезла. ЕС не может регулировать только футбол, регулирование должно распространяться на спорт в целом.

И вот получается, что второй по популярности вид спорта в Европе – баскетбол – создает Суперлигу, идентичную той, что в 2021 году угрожала европейскому футболу», – приводит слава Тебас испанская Marca.

