  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел вырвался на 1-ю строчку, Ви Джей Эджкомб потерял место в тройке лучших
27

Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел вырвался на 1-ю строчку, Ви Джей Эджкомб потерял место в тройке лучших

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2025/2026.

Кон Книппел с запасом лидирует среди новичков по реализованным трехочковым (35, следующий – Тре Джонсон с 25). У форварда «Шарлотт» 2 дабл-дабла, 1 почти трипл-дабл (19+10+9 против «Лейкерс»), 4 матча с 20 и более очками.

Ви Джей Эджкомб реализовал только 17 из 61 броска за последние 5 матчей и опустился на 4-ю позицию.

Топ-10 новичков по версии NBA.com:

  1. Кон Книппел («Шарлотт», прежнее место – 4, драфт: 4);

  2. Седрик Кауард («Мемфис», 2, драфт: 11);

  3. Купер Флэгг («Даллас», 3, драфт: 1);

  4. Ви Джей ЭджкомбФиладельфия», 1, драфт: 3);

  5. Райан Колкбреннер («Шарлотт», 9, драфт: 34);

  6. Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», 6, драфт: 7);

  7. Тре Джонсон («Вашингтон», 7, драфт: 6);

  8. Дерик Куин («Новый Орлеан», 10, драфт: 13);

  9. Эйс Бэйли («Юта», драфт:5);

  10. Уилл Ричард («Голден Стэйт», драфт:56).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoЭйс Бэйли
Уилл Ричард
logoТре Джонсон
logoДерик Куин
logoСедрик Кауард
logoВи Джей Эджкомб
logoКупер Флэгг
logoКон Книппел
logoРайан Колкбреннер
logoДжеремайя Фирс
logoНБА
logoВашингтон
logoШарлотт
logoНовый Орлеан
logoФиладельфия
logoДаллас
logoГолден Стэйт
logoМемфис
logoЮта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб остается лидером, Купер Флэгг поднялся в Топ-3
6 ноября, 11:25
Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб открывает сезон в роли лидера
30 октября, 08:26
Ви Джей Эджкомб о матче против Кона Книппела: «Сравнение – вор радости, чувак. Моя главная цель – просто выйти и победить»
25 октября, 04:58
Главные новости
«Не думаю, что кто-либо из этих парней смог бы нас остановить». Джон Уолл считает, что его связка с Билом сильнее бэккортов «Кливленда» и «Филадельфии»
сегодня, 18:12
Зайон Уильямсон получил разрешение на контактные тренировки
сегодня, 17:47
Энтони Дэвис не намерен требовать обмена после ухода Нико Харрисона (Марк Стейн)
сегодня, 17:23
НБА. «Кливленд» встретится с «Торонто», «Финикс» примет «Индиану»
сегодня, 17:05
Брайан Уиндхорст: «Не слышал, чтобы Джа Морэнт был доступен для обмена»
сегодня, 16:58
Джо Лэйкоб: «Стефен Карри может стать Томом Брэди от НБА»
сегодня, 15:59
Новое руководство «Далласа» рассматривает возможность радикальных изменений в составе. Марк Кьюбан вернулся к участию в управлении (SI)
сегодня, 15:16
Антон Юдин о конфликте с Кириллом Елатонцевым: «Это не совсем мужское поведение. Думаю, в ближайших матчах мы в составе «Локо» вряд ли его увидим»
сегодня, 14:19
Купер Флэгг о Дирке Новицки: «Он дал понять, что всегда будет меня поддерживать»
сегодня, 13:47
Расселл Уэстбрук: «Даг Кристи не может выйти на площадку вместо нас»
сегодня, 13:20
Ко всем новостям
Последние новости
Георгиос Барцокас о травме Кинана Эванса: «Эта новость эмоционально опустошила нас, но жизнь продолжается»
24 минуты назад
«Я играл за сборную с переломанным носом и надорванными связками голеностопа». Джанан Муса ответил на обвинения в преднамеренном пропуске Евробаскета
42 минуты назад
Жорди Бертомеу планирует создать первую в Европе баскетбольную мультиклубную структуру (Meridian Sport)
сегодня, 16:38
«Олимпиакос» изучает рынок разыгрывающих после травмы Кинана Эванса
сегодня, 16:20
Франк Ниликина не сыграет против «Милана» из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 15:34
Джош Нибо получил травму головы после падения в раздевалке и пропустит игру с «Олимпиакосом»
сегодня, 14:50
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Мэттом Райаном
сегодня, 14:34
Чима Монеке и Эбука Изунду не помогут «Црвене Звезде» в матче с «Монако»
сегодня, 14:04
АЕК подписал контракт с Грегом Брауном
сегодня, 13:34Фото
Кассиус Уинстон стал MVP 7-го тура Еврокубка, награда в 3-й раз подряд досталась игроку «Хапоэля Иерусалим»
сегодня, 12:01Фото