Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел вырвался на 1-ю строчку, Ви Джей Эджкомб потерял место в тройке лучших

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2025/2026.

Кон Книппел с запасом лидирует среди новичков по реализованным трехочковым (35, следующий – Тре Джонсон с 25). У форварда «Шарлотт» 2 дабл-дабла, 1 почти трипл-дабл (19+10+9 против «Лейкерс»), 4 матча с 20 и более очками.

Ви Джей Эджкомб реализовал только 17 из 61 броска за последние 5 матчей и опустился на 4-ю позицию.

Топ-10 новичков по версии NBA.com: