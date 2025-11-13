Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел вырвался на 1-ю строчку, Ви Джей Эджкомб потерял место в тройке лучших
Кон Книппел с запасом лидирует среди новичков по реализованным трехочковым (35, следующий – Тре Джонсон с 25). У форварда «Шарлотт» 2 дабл-дабла, 1 почти трипл-дабл (19+10+9 против «Лейкерс»), 4 матча с 20 и более очками.
Ви Джей Эджкомб реализовал только 17 из 61 броска за последние 5 матчей и опустился на 4-ю позицию.
Топ-10 новичков по версии NBA.com:
Кон Книппел («Шарлотт», прежнее место – 4, драфт: 4);
Седрик Кауард («Мемфис», 2, драфт: 11);
Купер Флэгг («Даллас», 3, драфт: 1);
Ви Джей Эджкомб («Филадельфия», 1, драфт: 3);
Райан Колкбреннер («Шарлотт», 9, драфт: 34);
Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», 6, драфт: 7);
Тре Джонсон («Вашингтон», 7, драфт: 6);
Дерик Куин («Новый Орлеан», 10, драфт: 13);
Эйс Бэйли («Юта», драфт:5);
Уилл Ричард («Голден Стэйт», драфт:56).