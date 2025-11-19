Джейлен Брансон может вернуться на площадку в матче с «Далласом»

Джейлен Брансон завершает восстановление.

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон получил растяжение голеностопа 1-й степени на последних минутах проигранного матча с «Орландо» 12 ноября.

Лидер «Нью-Йорка» пропустил 2 матча против «Майами» (1-1) и может вернуться на площадку в игре против «Далласа». Его статус повышен до «под вопросом».

Брансон набирает 28 очков, 6,5 передачи и 3,5 подбора за 33,9 минуты в этом чемпионате. «Никс» идут в шестерке лучших на Востоке с результатом 8-5.