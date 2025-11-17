Видео
«Ты работаешь на Вегас». Болельщик на улице предъявил Джимми Батлеру из-за проигранной ставки

Габаритный мужчина на улице выразил Джимми Батлеру недовольство из-за ставки.

Случайный болельщик на улице выразил претензии звезде «Уорриорз» Джимми Батлеру из-за проигранной ставки.

«Бро, я поставил 3000 долларов на 30, почему ты не набрал 30 очков? Джимми Батлер, почему ты не набрал 30 очков? Ты вполне мог это сделать, сучоныш. Ты работаешь на Вегас», – выкрикивал крупный мужчина, сидя за рулем автомобиля.

