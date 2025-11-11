0

Winline Basket Cup. «Уралмаш» в Боснии и Герцеговине сыграет с «Игокеа»

Сегодня пройдет один матч Winline Basket Cup.

Боснийская «Игокеа» в городе Лакташи примет российский «Уралмаш».

Winline Basket Cup

Групповой этап

Группа А

Положение команд: Мега – 2-0, Бетсити Парма – 1-0, ЦСКА – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-2.

Группа Б

Игокеа – Уралмаш

11 ноября. 21.00

Положение команд: УНИКС – 1-0, Зенит – 1-1, Игокеа – 0-0, Уралмаш – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

