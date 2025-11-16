0

«Индиана» потеряла Аарона Несмита как минимум на месяц

Названы сроки возвращения Аарона Несмита.

Форвард «Индианы» Аарон Несмит пропустит как минимум месяц с травмой левого колена. 

26-летний форвард был вынужден досрочно покинуть паркет во время недавнего матча против «Финикса» в начале третьей четверти. Несмит неудачно поставил свою ногу на ногу партнеру, пытаясь занять защитную позицию, после чего упал на пол и дополз до боковой линии. 

В 11 встречах сезона Аарон набирает 15,5 очка и 4,5 подбора в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
