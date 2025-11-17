Стив Керр о перепалке Дрэймонда Грина с болельщиком: «Я не вижу в этом ничего плохого»
Керр не осуждает поведение Грина в эпизоде с фанатом «Пеликанс».
Во время матча против «Нового Орлеана» форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин решил поговорить с болельщиком «Пеликанс», который дразнил Грина скандированием «Энджел Риз».
Главный тренер «Уорриорс» Стив Керр после матча прокомментировал этот момент.
«Пока это не перерастает в нечто большее, нет проблем подойти и обсудить что-то. Я не вижу в этом ничего плохого. Было бы хорошо, если бы охрана подоспела чуть раньше», – сказал Керр.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости