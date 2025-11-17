27

Стив Керр о перепалке Дрэймонда Грина с болельщиком: «Я не вижу в этом ничего плохого»

Керр не осуждает поведение Грина в эпизоде с фанатом «Пеликанс».

Во время матча против «Нового Орлеана» форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин решил поговорить с болельщиком «Пеликанс», который дразнил Грина скандированием «Энджел Риз».

Главный тренер «Уорриорс» Стив Керр после матча прокомментировал этот момент.

«Пока это не перерастает в нечто большее, нет проблем подойти и обсудить что-то. Я не вижу в этом ничего плохого. Было бы хорошо, если бы охрана подоспела чуть раньше», – сказал Керр.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Стива Керра
