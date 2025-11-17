Мозес Муди о рекордных 8 трехочковых: «Я забивал по 7 трехочковых раз 30 в жизни, мой дядя наложил на меня проклятие»

Мозес Моуди поделился эмоциями от своих рекордных 8 трехочковых.

В матче против «Нового Орлеана» защитник «Голден Стэйт » Мозес Муди обновил рекорды карьеры по очкам (32) и забитым трехочковым (8).

После игры его спросили, когда он в последний раз чувствовал на площадке такую же уверенность, как сегодня.

«У меня, конечно, было несколько таких матчей в Лиге развития, но были и игры в НБА , где я чувствовал себя похожим образом.

Вообще, это мой первый раз, когда я забил восемь трехочковых. До этого у меня было максимум семь. Я забивал по семь трехочковых, наверное, раз 30 в жизни. То есть, я делал это много раз, но у меня есть дядя, который сказал мне, когда я был молод, что у него максимум было восемь.

Так что я пытался догнать его всю свою жизнь. Думаю, он наложил на меня проклятие. У меня никогда не получалось. Так что, наверное, подарю ему эту майку», – с улыбкой сказал Муди.