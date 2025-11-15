Виктор Вембаньяма воткнул сверху через Дрэймонда Грина и накричал ему в лицо

В одном из эпизодов матча против «Голден Стэйт » центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма завершил навес из-за лицевой данком, несмотря на сопротивление форварда «Уорриорс» Дрэймонда Грина .

После попадания Вембаньяма стал кричать прямо в лицо Грину, в итоге между игроками началась небольшая перепалка.

Судьи отменили 2 очка центрового, так как Грин нарушил правила до броска.