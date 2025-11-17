Некоторые игроки и сотрудники «Нового Орлеана» считали, что Уилли Грин недостаточно строго относился к Зайону Уильямсону

Грин, видимо, не призывал Уильямсона к ответственности в должной мере.

«Новый Орлеан » уволил главного тренера Уилли Грина в субботу после неудачного старта сезона (2 победы при 10 поражениях). Грин был тренером команды с 2021 года, дважды выводил команду в плей-офф, но оба раза она вылетала в первом раунде.

По информации источников HoopsHype, некоторые игроки и сотрудники «Нового Орлеана» считали, что за время своего пребывания на посту тренера Грин недостаточно строго относился к Зайону Уильямсону .

За 6 лет карьеры Уильямсон принял участие всего в 219 матчах из-за различных травм. Форвард часто подвергался критике из-за своей сомнительной физической формы.