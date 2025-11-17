  • Спортс
  • Дарвин Хэм рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Нового Орлеана» (Марк Стейн)
Дарвин Хэм рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Нового Орлеана» (Марк Стейн)

«Новый Орлеан» уволил главного тренера Уилли Грина после неудачного старта сезона (2 победы при 10 поражениях). Грин был тренером команды с 2021 года, дважды выводил команду в плей-офф, но оба раза она вылетала в первом раунде.

По информации инсайдера Марка Стейна, нынешний ассистент главного тренера «Милуоки» и бывший главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм – это «имя, за которым стоит следить» в свете поиска «Пеликанс» нового главного тренера.

Хэму 52 года, и с прошлого сезона он является старшим ассистентом в тренерском штабе Дока Риверса в «Милуоки». До этого он был главным тренером «Лейкерс» с 2022 по 2024 год. Период Хэма в Лос-Анджелесе в основном разочаровывал: в 2023 году команда вышла в финал Западной конференции, но в 2024 году вылетела в первом раунде. После этого «Лейкерс» его уволили.

Единственным опытом Хэма в роли главного тренера НБА стала работа в Лос-Анджелесе, в остальное время он был ассистентом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
