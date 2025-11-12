Клэй Томпсон отказал «Лейкерс» ради игры с Лукой Дончичем в «Далласе» (The Athletic)

Клэй Томпсон выбрал «Даллас» вместо «Лейкерс» из-за Луки Дончича.

После увольнения генерального менеджера «Даллас» Нико Харрисона появляются новые детали, связанные с громким обменом Луки Дончича в «Лейкерс».

Согласно информации The Athletic, Клэй Томпсон был крайне разочарован этой сделкой, поскольку сознательно выбрал «Маверикс», чтобы играть с Дончичем, отказавшись от более выгодного предложения «Лейкерс».

Сообщается, что «Лейкерс» предлагали Томпсону контракт на 4 года и 80 млн долларов, но возможность играть вместе с Дончичем заставила четырехкратного чемпиона НБА пойти на понижение зарплаты и подписать с «Маверикс» соглашение на 3 года и 50 млн долларов.

Напомним, за несколько дней до увольнения Нико Харрисона появилась информация, что «Даллас» рассматривает возможность использования Клэя Томпсона в обменах.