Клэй Томпсон о роли со скамейки запасных: «Все еще провожу 30 минут на площадке на 15-й год карьеры»

Клэй Томпсон не переживает о месте в ротации.

Клэй Томпсон потерял место в стартовой пятерке после неудачного старта сезона «Далласа».

«Меня все устраивает, могу оценить, как развивается ход игры, где лучше всего находить позиции. Только что отыграл 30 минут в НБА на 15-й год карьеры. Просто стараюсь играть, пока могу.

Не хочу сказать, что конец близок, но просто оставаться в лиге – это привилегия. Не имеет значения, в ноябре или в июне. Постараюсь быть самым надежным в составе в этом розыгрыше», – заключил 35-летний ветеран.