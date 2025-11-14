Клэй Томпсон о роли со скамейки запасных: «Все еще провожу 30 минут на площадке на 15-й год карьеры»
Клэй Томпсон не переживает о месте в ротации.
Клэй Томпсон потерял место в стартовой пятерке после неудачного старта сезона «Далласа».
«Меня все устраивает, могу оценить, как развивается ход игры, где лучше всего находить позиции. Только что отыграл 30 минут в НБА на 15-й год карьеры. Просто стараюсь играть, пока могу.
Не хочу сказать, что конец близок, но просто оставаться в лиге – это привилегия. Не имеет значения, в ноябре или в июне. Постараюсь быть самым надежным в составе в этом розыгрыше», – заключил 35-летний ветеран.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцети репортера Ноа Вебера
